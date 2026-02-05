Für den zuletzt scheinbar unschlagbaren Luke Littler gab es zum Auftakt der Premier League Darts eine Enttäuschung. Auch mit den Fans war er mal wieder nicht glücklich. Der Tagessieg ging an Michael van Gerwen.

Darts-Weltmeister Luke Littler hat zum Start der Premier League 2026 einen Rückschlag kassiert. Der 19-Jährige verlor beim ersten Event in Newcastle gleich sein Auftaktspiel gegen Vizeweltmeister Gian van Veen mit 4:6. Dem Niederländer gelang damit zumindest eine kleine Revanche für das verlorene WM-Finale.

Littler wurde bei seinem Walk-on von den Fans auch mit Pfiffen und Buhrufen bedacht. Auf der Bühne kam er nicht an sein gewohntes Niveau heran, Littler spielte knapp 97 Punkte im Schnitt bei einer Doppelquote von 33 Prozent. Noch am vergangenen Wochenende hatte "The Nuke" beim World Masters einen weiteren Major-Titel eingefahren.

Nach der Niederlage wandte sich Littler via Instagram hämisch Richtung Fans. "Newcastle, ihr wart brillant - bis nächste Woche", schrieb er sarkastisch und ergänzte: "P.S.: 3:1" Am Mittwoch war Titelverteidiger Newcastle United durch ein 1:3 bei Manchester City aus dem englischen Fußball-Ligapokal geflogen. Littler selbst ist glühender Fan von Manchester United.