Darts
Darts: Luke Littler scheitert bei Premier-League-Auftakt früh und legt sich mit Fans an - Tagessieg für Michael van Gerwen
- Veröffentlicht: 05.02.2026
- 23:40 Uhr
- ran.de
Für den zuletzt scheinbar unschlagbaren Luke Littler gab es zum Auftakt der Premier League Darts eine Enttäuschung. Auch mit den Fans war er mal wieder nicht glücklich. Der Tagessieg ging an Michael van Gerwen.
Darts-Weltmeister Luke Littler hat zum Start der Premier League 2026 einen Rückschlag kassiert. Der 19-Jährige verlor beim ersten Event in Newcastle gleich sein Auftaktspiel gegen Vizeweltmeister Gian van Veen mit 4:6. Dem Niederländer gelang damit zumindest eine kleine Revanche für das verlorene WM-Finale.
Littler wurde bei seinem Walk-on von den Fans auch mit Pfiffen und Buhrufen bedacht. Auf der Bühne kam er nicht an sein gewohntes Niveau heran, Littler spielte knapp 97 Punkte im Schnitt bei einer Doppelquote von 33 Prozent. Noch am vergangenen Wochenende hatte "The Nuke" beim World Masters einen weiteren Major-Titel eingefahren.
Nach der Niederlage wandte sich Littler via Instagram hämisch Richtung Fans. "Newcastle, ihr wart brillant - bis nächste Woche", schrieb er sarkastisch und ergänzte: "P.S.: 3:1" Am Mittwoch war Titelverteidiger Newcastle United durch ein 1:3 bei Manchester City aus dem englischen Fußball-Ligapokal geflogen. Littler selbst ist glühender Fan von Manchester United.
Erfolg für Michael van Gerwen
Der Tagessieg in Newcastle und damit fünf Punkte in der Premier-League-Tabelle gingen an Michael van Gerwen, der sich im niederländischen Finale gegen van Veen mit 6:4 durchsetzte. Zusätzlich kassierte "MvG" für den Tagessieg ein Bonus-Preisgeld in Höhe von 10.000 Pfund.
Das Duell zwischen van Gerwen und van Veen ist aktuell auch deshalb mit Brisanz versehen, weil der Youngster durch seinen Finaleinzug bei der WM in der Weltrangliste zur neuen niederländischen Nummer eins aufstieg und van Gerwen verdrängte. Zuvor war der dreimalige Weltmeister mehr als ein Jahrzehnt der beste Spieler von Oranje gewesen.
In der kommenden Woche macht die Premier League Darts erstmals in ihrer Geschichte Station in Belgien, Austragungsort ist Antwerpen. Am 26. März steht das Gastspiel in Berlin auf dem Programm. Die Playoffs steigen am 28. Mai in London.
Premier League Darts 2026: Ergebnisse 1. Woche
Viertelfinale:
- Josh Rock vs. Jonny Clayton 2:6
- Luke Littler vs. Gian van Veen 4:6
- Luke Humphries vs. Gerwyn Price 6:5
- Stephen Bunting vs. Michael van Gerwen 2:6
Halbfinale:
- Jonny Clayton vs. Gian van Veen 4:6
- Luke Humphries vs. Michael van Gerwen 2:6
Finale:
- Gian van Veen vs. Michael van Gerwen 4:6