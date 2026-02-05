- Anzeige -
- Anzeige -
Darts im Livestream auf Joyn

Premier League Darts: Luke Littler peilt mehrere Rekorde an

  • Veröffentlicht: 05.02.2026
  • 13:56 Uhr
  • ran

Kurz vor dem Start der neuen Saison in der Premier League Darts hat Doppel-Weltmeister Luke Littler angekündigt, neue Rekorde aufstellen zu wollen.

Luke Littler hat in seiner noch jungen Karriere quasi bereits alles gewonnen. Was also tut man, um sich trotzdem weiter für jedes Turnier zu motivieren? Man überlegt, welche Rekorde man noch brechen könnte.

Kurz vor dem Start der neuen Saison in der Premier League hat der 19-Jährige gegenüber "Sky Sports" über mögliche neue Bestmarken gesprochen. Der Doppel-Weltmeister hat dabei anscheinend absolute Fabelwerte und Rekord-Aufnahmen ins Visier genommen.

Demnach würde Littler gerne einen 125er-Average spielen. Zur Erinnerung: Alles zwischen 90 und 100 gilt in der Darts-Welt als gut.

Littler hat sich sogar ausgerechnet, wie er das schaffen könnte: "Nun, so einfach es auch klingt: ein 6:0-Sieg mit sechs 12-Dart-Legs, Average von 125."

Und weiter: "Natürlich möchte ich meinen eigenen Rekord bei den Siegen pro Abend brechen. Auch bei den 180ern möchte ich einen weiteren persönlichen Rekord aufstellen. Dann möchte ich sieben Siege pro Abend erzielen", so der Superstar weiter.

- Anzeige -
- Anzeige -
RECORD DATE NOT STATED 1st February 2026, Arena MK, Milton Keynes, England; 2026 PDC Winmau World Masters Darts, Final Day; Luke Littler in his Final match against Luke Humphries PUBLICATIONxNOTxIN...

Der 1. Spieltag der Premier League Darts am 05. Februar ab 20:00 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge Darts live und kostenlos im Stream auf Joyn.

- Anzeige -

Zudem möchte "The Nuke" für ein Novum in der Darts-Welt sorgen: "Ich glaube, Price sagte, dass jemand zwei Neun-Darter hintereinander werfen könnte, also 18 perfekte Darts. Wenn alles nach Plan läuft, können sich die Fans dieses Jahr auf etwas freuen."

- Anzeige -

Luke Littler könnte illustrer Runde beitreten

Zwei Neun-Darter in Folge gelangen noch niemandem. Am nächsten kam diesem unglaublichen Erfolg Michael van Gerwen, als er am 30. Dezember 2012 im Halbfinale der  Weltmeisterschaft gegen James Wade 17 perfekte Darts warf.

Sollte Littler die Premier League in diesem Jahr gewinnen, würde er darüber hinaus in eine illustre Runde aufsteigen. Bisher gelang es lediglich Phil Taylor, van Gerwen und Gary Anderson, im Anschluss an einen WM-Titel auch die Premier League zu gewinnen.

Mehr News und Videos
RECORD DATE NOT STATED 1st February 2026, Arena MK, Milton Keynes, England; 2026 PDC Winmau World Masters Darts, Final Day; Luke Humphries in his Final match against Luke Littler PUBLICATIONxNOTxIN...
News

Premier League Darts 2026 heute live: Auftakt aus Newcastle live im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

  • 05.02.2026
  • 08:47 Uhr
Luke Littler gewinnt auch beim World Masters
News

World Masters: Littler holt nächsten Titel

  • 01.02.2026
  • 23:31 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Seventeen
News

Darts World Masters 2026 heute live: Alle Infos zum PDC-Turnier

  • 01.02.2026
  • 10:18 Uhr
Deutschlands Topspieler Martin Schindler
News

Darts: Schindler bei World Masters früh gescheitert

  • 30.01.2026
  • 20:55 Uhr
Weltmeister Luke Littler in Jubelpose
News

Weltmeister sagt zu: WM-Generalprobe in Köln mit Littler

  • 30.01.2026
  • 15:09 Uhr
Darts 2026 Winmau World Masters Michael van Gerwen during the 2026 Winmau World Masters at Arena MK, Milton Keynes, UK on 1 February 2026. Milton Keynes Arena MK Buckinghamshire UK Editorial use on...
News

World Masters: Aus in Runde Eins! Stürzt van Gerwen ab?

  • 30.01.2026
  • 13:16 Uhr
Zeigt in Rosmalen sein großes Talent: Niko Springer
News

Beste Darts-Spieler 2025: PDC verleiht Preis an Niko Springer

  • 30.01.2026
  • 12:36 Uhr
Raus trotz starker Leistung: Gabriel Clemens
News

Clemens verpasst World Masters knapp

  • 29.01.2026
  • 11:28 Uhr
imago images 1070376654
News

Nach blutigem WM-Ausraster: Darts-Star feiert Comeback

  • 23.01.2026
  • 11:40 Uhr
Littler
News

Littler-Geburtstag im Luxus-Urlaub: "Muss mir was gönnen"

  • 22.01.2026
  • 14:53 Uhr