Kurz vor dem Start der neuen Saison in der Premier League Darts hat Doppel-Weltmeister Luke Littler angekündigt, neue Rekorde aufstellen zu wollen.

Luke Littler hat in seiner noch jungen Karriere quasi bereits alles gewonnen. Was also tut man, um sich trotzdem weiter für jedes Turnier zu motivieren? Man überlegt, welche Rekorde man noch brechen könnte.

Kurz vor dem Start der neuen Saison in der Premier League hat der 19-Jährige gegenüber "Sky Sports" über mögliche neue Bestmarken gesprochen. Der Doppel-Weltmeister hat dabei anscheinend absolute Fabelwerte und Rekord-Aufnahmen ins Visier genommen.

Demnach würde Littler gerne einen 125er-Average spielen. Zur Erinnerung: Alles zwischen 90 und 100 gilt in der Darts-Welt als gut.

Littler hat sich sogar ausgerechnet, wie er das schaffen könnte: "Nun, so einfach es auch klingt: ein 6:0-Sieg mit sechs 12-Dart-Legs, Average von 125."

Und weiter: "Natürlich möchte ich meinen eigenen Rekord bei den Siegen pro Abend brechen. Auch bei den 180ern möchte ich einen weiteren persönlichen Rekord aufstellen. Dann möchte ich sieben Siege pro Abend erzielen", so der Superstar weiter.