Darts Premier League
Darts - Premier League: So enttäuscht reagieren die übergangenen Stars wie Danny Noppert und James Wade
- Veröffentlicht: 07.01.2026
- 12:24 Uhr
- Maximilian Kayser
Die Auswahl der Spieler für die anstehende Premier League Darts gefällt nicht jedem - nicht nominierte Stars wie James Wade zeigten sich auf Social Media enttäuscht und teils wütend.
Von Maximilian Kayser
Nach der Darts-WM ist vor der Premier League - und in diesem Jahr war die Auswahl der Spieler für den Darts-Verband PDC besonders schwer: Bei der Weltmeisterschaft gab es zahlreiche Überraschungen, viele hoch gesetzte Spieler und potentielle Premier-League-Kandidaten scheiterten früh.
Die Top Vier der Order of Merit sind gesetzt: Weltmeister Luke Littler, Luke Humphries, Gian Van Veen und Michael Van Gerwen. Die anderen vier Teilnehmer wurden am 5. Januar bekanntgegeben und sind Jonny Clayton (Weltranglisten-5.), Stephen Bunting (7.), Josh Rock (9.) und Gerwyn Price (12.).
- Darts: PDC gibt Teilnehmer an der Premier League 2026 bekannt - Shootingstar Josh Rock erstmals dabei
Einige Topspieler bekamen trotz guter Leistungen keine Einladung. Vor allem Danny Noppert und James Wade - nach der WM die Nummern Zehn und Elf der Welt - können nach starken Jahren frustriert sein. Beide reagierten enttäuscht auf Social Media.
"Harte Arbeit" von James Wade zahlt sich nicht aus
Gerade James Wade war die Frustration und Wut in seinem Posting auf Instagram anzumerken: "Harte Arbeit zahlt sich aus... ist das wirklich so?" schrieb "The Machine". Dieser Satz ging ganz klar Richtung PDC. Der Engländer erreichte in diesem Jahr zwei Major-Finals und holte sich einen Players-Championship-Titel. Nur bei der WM war bereits nach Runde zwei gegen Ricky Evans Schluss.
Wade legt seinen Fokus nun aber voll auf 2026: "Enttäuscht, aber stolz auf die Arbeit, die ich dieses Jahr geleistet habe. Etwas zu verpassen tut weh, aber das gehört zum Weg dazu. Zurück an die Arbeit. 2026, ich werde bereit sein".
Ebenso wie James Wade wurde wohl auch Danny Noppert die Performance bei der Weltmeisterschaft zum Verhängnis. Er schied ebenfalls in Runde zwei in einem Weltklasse-Match gegen Justin Hood aus. Der Überraschungssieger gewann im Verlauf des Turniers sogar noch gegen den Premier-League-Teilnehmer Josh Rock. Zuvor erreichte Noppert 2025 gleich fünf Major-Halbfinals und sicherte sich einen Titel auf der European Tour.
Nichtnominierter Noppert bedankt sich bei den Fans
Zu seiner Nicht-Nominierung äußerte sich auch Noppert auf Instagram: "Leider wurde ich nicht für die diesjährige Premier League nominiert." Sein Post liest sich aber deutlich versöhnlicher - er freut sich über die Unterstützung der Fans: "Trotzdem bedeutet es mir wirklich viel, immer mehr Menschen positiv über mich sprechen zu sehen und meinen Namen als potenziellen Kandidaten genannt zu sehen. Fürs Erste konzentriere ich mich einfach darauf, noch eine gute Saison zu haben".
Vor allem ein Premier-League-Nominierter steht aktuell im Fokus vieler Fans und Experten: Stephen Bunting. Zwar gewann er sechs kleinere Turniere, doch gerade bei den Majors zeigte er 2025 Nerven. Außer einem Viertelfinale beim World Matchplay schied er durchweg früh aus. Auch bei der WM musste er als Vierter der Setzliste überraschend bereits in Runde drei gegen den ungesetzten James Hurrell die Segel streichen.
Externer Inhalt
Kritik an Stephen Bunting: "Er kann sich glücklich schätzen"
Der frühere Dartsspieler Wayne Mardle kritisierte die Auswahl von Bunting bei "Sky Sports UK": "Ich bin ein wenig überrascht über Stephen Bunting. Er hatte ein ganz ordentliches Jahr, aber meiner Meinung nach nicht so gut wie manch andere. Er kann sich trotzdem glücklich schätzen."
Promi-Darts-WM: Eiskalt! Joey Kelly entscheidet das Finale
Selbst Bunting räumte auf Instagram seine Schwächephasen im vergangenen Jahr ein - und sieht sich dennoch als verdienten Nominierten: "Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, für die diesjährige Premier League ausgewählt worden zu sein. Ich gebe zu, dass das Ende des Jahres nicht besonders gut verlief, aber mit sechs Turniersiegen im Jahr 2025 wäre ich enttäuscht gewesen, nicht ausgewählt worden zu sein."
Gary Anderson lehnte Premier League-Teilnahme ab
Ebenfalls nicht dabei sind die beiden WM-Halbfinalisten Gary Anderson und Ryan Searle. Ersterer betonte aber bereits mehrfach zuvor, dass er die zusätzlichen Reisestrapazen nicht auf sich nehmen wolle. Searle dagegen wurde wohl zum Verhängnis, dass er 2025 "nur" zwei Turniersiege feiern konnte und bei Majors bis auf die Weltmeisterschaft keine Rolle spielte.
Premier-League-Rückkehrer Jonny Clayton reagierte auf Instagram überglücklich: "Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich wieder Teil des Feldes sein wollte. Ich habe es zuvor gewonnen, und ich möchte der PDC ein riesiges Danke für die Einladung sagen." Sein walisischer Landsmann Gerwyn Price freute sich darüber, dass mit Clayton und ihm zwei Waliser im Teilnehmerfeld sind - und aus einem anderen Grund: "Dieses Jahr bin ich nicht der Älteste", kommentierte der "Iceman" humorvoll.
Die Premier League Darts beginnt am 5. Februar in Newcastle und endet am 28. Mai in London. Das Preisgeld ist so hoch wie noch nie: Der Sieger erhält 350.000 Pfund (rund 403.000 Euro).