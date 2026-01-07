- Anzeige -

"Harte Arbeit" von James Wade zahlt sich nicht aus Gerade James Wade war die Frustration und Wut in seinem Posting auf Instagram anzumerken: "Harte Arbeit zahlt sich aus... ist das wirklich so?" schrieb "The Machine". Dieser Satz ging ganz klar Richtung PDC. Der Engländer erreichte in diesem Jahr zwei Major-Finals und holte sich einen Players-Championship-Titel. Nur bei der WM war bereits nach Runde zwei gegen Ricky Evans Schluss. Wade legt seinen Fokus nun aber voll auf 2026: "Enttäuscht, aber stolz auf die Arbeit, die ich dieses Jahr geleistet habe. Etwas zu verpassen tut weh, aber das gehört zum Weg dazu. Zurück an die Arbeit. 2026, ich werde bereit sein". Darts-WM 2026: Turnier der Superlative - Luke Littler & Co. brechen zahlreiche Rekorde Ebenso wie James Wade wurde wohl auch Danny Noppert die Performance bei der Weltmeisterschaft zum Verhängnis. Er schied ebenfalls in Runde zwei in einem Weltklasse-Match gegen Justin Hood aus. Der Überraschungssieger gewann im Verlauf des Turniers sogar noch gegen den Premier-League-Teilnehmer Josh Rock. Zuvor erreichte Noppert 2025 gleich fünf Major-Halbfinals und sicherte sich einen Titel auf der European Tour.

Nichtnominierter Noppert bedankt sich bei den Fans Zu seiner Nicht-Nominierung äußerte sich auch Noppert auf Instagram: "Leider wurde ich nicht für die diesjährige Premier League nominiert." Sein Post liest sich aber deutlich versöhnlicher - er freut sich über die Unterstützung der Fans: "Trotzdem bedeutet es mir wirklich viel, immer mehr Menschen positiv über mich sprechen zu sehen und meinen Namen als potenziellen Kandidaten genannt zu sehen. Fürs Erste konzentriere ich mich einfach darauf, noch eine gute Saison zu haben". Darts - Peter Wright hadert als Snakebite: "Die Figur funktioniert nicht mehr" Vor allem ein Premier-League-Nominierter steht aktuell im Fokus vieler Fans und Experten: Stephen Bunting. Zwar gewann er sechs kleinere Turniere, doch gerade bei den Majors zeigte er 2025 Nerven. Außer einem Viertelfinale beim World Matchplay schied er durchweg früh aus. Auch bei der WM musste er als Vierter der Setzliste überraschend bereits in Runde drei gegen den ungesetzten James Hurrell die Segel streichen.

Kritik an Stephen Bunting: "Er kann sich glücklich schätzen" Der frühere Dartsspieler Wayne Mardle kritisierte die Auswahl von Bunting bei "Sky Sports UK": "Ich bin ein wenig überrascht über Stephen Bunting. Er hatte ein ganz ordentliches Jahr, aber meiner Meinung nach nicht so gut wie manch andere. Er kann sich trotzdem glücklich schätzen."

Selbst Bunting räumte auf Instagram seine Schwächephasen im vergangenen Jahr ein - und sieht sich dennoch als verdienten Nominierten: "Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, für die diesjährige Premier League ausgewählt worden zu sein. Ich gebe zu, dass das Ende des Jahres nicht besonders gut verlief, aber mit sechs Turniersiegen im Jahr 2025 wäre ich enttäuscht gewesen, nicht ausgewählt worden zu sein."

