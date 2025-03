Augsburger Panther: Mitchell nach Rettung wieder Sportdirektor

Nach dem sportlichen Klassenerhalt strukturieren sich die Augsburger Panther für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, lässt Larry Mitchell den Trainerjob wieder ruhen und konzentriert sich ausschließlich auf seine Arbeit als Sportdirektor. In dieser Funktion stellt der Deutsch-Kanadier nun den Kader für die neue Saison auf und sucht nach einem Cheftrainer.