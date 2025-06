DEL: Alle 14 Teams erhalten die Lizenz

Alle 14 Klubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Lizenz für die Saison 2025/26 erhalten. Das gab die Liga am Freitag bekannt. Damit starten 13 Mannschaften, die schon in der vergangenen Spielzeit dabei waren, sowie Aufsteiger Dresden Eislöwen in die 32. DEL-Saison.

Das Eröffnungsspiel findet am 9. September (19.30 Uhr/MagentaSport) zwischen dem Meister Eisbären Berlin und Dresden statt. Der komplette Spielplan wird am kommenden Montag veröffentlicht.

"Wir freuen uns schon sehr auf die neue Saison, in der wir mit den Eislöwen aus Dresden wieder einen neuen Klub in der Liga begrüßen dürfen", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Weiter betonte er: "Dass der Lizenzprüfungsprozess wie schon in den vergangenen Jahren ohne große Komplikationen abgelaufen ist, werte ich als deutliches Zeichen für die seriöse Arbeit unserer Klubs und die Stabilität in der Liga."