DEL: Augsburg setzt Ausrufezeichen in Berlin

Die Augsburger Panther haben ihre Siegesserie mit einem Ausrufezeichen fortgesetzt und für einen Stimmungsdämpfer beim Meister Eisbären Berlin gesorgt. In einem hochklassigen Topspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewannen die formstarken Bayern in der Hauptstadt mit 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung und holten damit den siebten Erfolg nacheinander.

Die Eisbären legten stark los und gingen dank Jean-Sébastien Dea (5.) und Markus Vikingstad (8.) schnell in Führung. Alexander Blank (13.) und D.J. Busdeker (28.) in Überzahl brachten die Gäste aber zurück ins Spiel. Auf die erneute Führung der Berliner durch Andreas Eder (41.) fand Augsburgs Cody Kunyk (44.) die passende Antwort. In der Overtime sorgte Blank (63.) für die Entscheidung.

"Die ersten zehn Minuten waren wir katastrophal, aber unsere Mentalität ist dieses Jahr so, dass wir uns immer wieder zurückkämpfen", sagte Doppel-Torschütze Blank bei MagentaSport.

Die Berliner, die schwach in die Saison gestartet waren, aber zuletzt eine Aufholjagd gestartet hatten, kassierten zwei Tage nach dem Ende ihres Erfolgslaufs bei Red Bull München (2:3) einen weiteren Rückschlag. Augsburg ist dagegen seit Anfang Oktober ungeschlagen, zuletzt hatten die Panther in der eigenen Halle im ersten Duell mit Berlin verloren.