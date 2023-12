DEL: Berlin neuer Tabellenführer

Anzeige

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kurz vor dem Jahreswechsel die Tabellenführung übernommen. Der Rekordmeister gewann beim ERC Ingolstadt 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) und verdrängte die Fischtown Pinguins Bremerhaven von Platz eins. Die Norddeutschen hatten zuvor ihren achten Sieg nacheinander gefeiert, das 6:5 (1:2, 1:2, 3:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Grizzlys Wolfsburg reichte aber nicht, um mit der Spitzenposition ins neue Jahr zu starten.

Leonhard Pföderl (22.), Ty Ronning (26.), Zachary Boychuk (38.) und Kai Wissmann (58.) schossen die Eisbären zum vierten Sieg in Serie. In Bremerhaven war Doppelpacker Colt Conrad der Matchwinner für das Heimteam: Der Kanadier erzielte in der Verlängerung das entscheidende Tor, zuvor war ihm das zwischenzeitliche 4:4 gelungen (43.).

Die Kölner Haie mussten nur zwei Tage nach ihrem umjubelten Derbysieg gegen die Düsseldorfer EG (3:1) einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp verlor beim Ex-Meister Adler Mannheim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) und vergab die Chance, zumindest vorübergehend auf den dritten Platz zu klettern. Stattdessen schmolz der Vorsprung auf Mannheim auf nur noch vier Punkte.

Auch Titelverteidiger Red Bull München kassierte einen Rückschlag. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Toni Söderholm verlor 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) in Düsseldorf und bleibt auf Tabellenplatz fünf.