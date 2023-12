DEL: Berlin weiter Spitzenreiter - Adler gehen unter

Anzeige

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erfolgreich verteidigt. Der Hauptstadtklub bezwang Meister Red Bull München am Sonntag in einem intensiv geführten Topduell mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Tief in der Krise stecken dagegen die Adler Mannheim, die beim 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) gegen die Kölner Haie auch das vierte Spiel unter dem neuen Headcoach Dallas Eakins verloren.

Berlin liegt mit 52 Punkten aus 26 Spielen zur "Halbzeit" der Hauptrunde weiter knapp vor den Überraschungsteams Straubing Tigers (51) und Fischtown Pinguins Bremerhaven (50). Die Münchner (45) liegen hinter dem Trio auf Rang vier.

Die Eisbären führten im 500. DEL-Spiel von Nationalspieler Jonas Müller dank eines Treffers des Amerikaners Ty Ronning (27.) lange, mussten aber kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich durch Yasin Ehliz (57.) hinnehmen. Nach einer ereignislosen Verlängerung traf dann im Penaltyschießen einzig Ronning.

Mannheim erlebte in der heimischen SAP Arena ein Debakel. Der achtmalige Meister schoss zwar 32 Mal auf das Tor von Tobias Ancicka, der Haie-Goalie war jedoch nicht zu überwinden. Köln schlug dagegen eiskalt zu: David McIntyre (30.), Alexandre Grenier (39.) und ein Doppelschlag in der 47. Minute durch Elias Lindner und Frederik Storm sorgten für die fünfte Pleite nacheinander für die Adler, die weiter Platz zehn belegen (35).

"Ich habe in meinem Leben noch nie so ein Spiel gespielt", sagte Mannheims David Wolf bei MagentaSport: "Wir waren die überlegene Mannschaft. Die Scheiße ist am Dampfen. Aus so einer Situation kommst du nur mit harter Arbeit raus."

Bremerhaven fand nach der Niederlage gegen Berlin am vergangenen Freitag wieder in die Spur. Das Team von Headcoach Thomas Popiesch setzte sich bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) durch. Die Düsseldorfer EG musste sich bei den Löwen Frankfurt 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) geschlagen geben.

Straubing verpasste es beim 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) gegen Schlusslicht Iserlohn Roosters, mit Spitzenreiter Berlin nach Punkten gleichzuziehen. Die Nürnberg Ice Tigers fügten den heimstarken Schwenninger Wild Wings beim 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung die erst zweite Niederlage auf eigenem Eis zu. Die Augsburger Panther kassierten ein 3:6 (2:4, 0:0, 1:2) bei Vizemeister ERC Ingolstadt.