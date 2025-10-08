DEL: Bibeau komplettiert Münchner Torhüter-Quartett

Red Bull München hat den früheren NHL-Torhüter Antoine Bibeau verpflichtet. Der 31-jährige Kanadier wechselt vom finnischen Erstligisten KooKoo Kouvola in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Das teilte der EHC am Mittwoch mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen. Mit Bibeau sei das "Goalie-Quartett nun komplett – so, wie es eine DEL-Saison in Kombination mit Olympischen Spielen erfordert", sagte Christian Winkler, Managing Director Sports bei Red Bull Eishockey.

München ist für Bibeau nach Kuovola und dem schwedischen Erstligisten AIK Solna die dritte Station in Europa. Zuvor hatte er überwiegend in der American Hockey League (AHL) bei verschiedenen Farmteams von Klubs aus der Profiliga NHL gespielt, für die er in neun Jahren auf insgesamt 244 Einsätze kam. Zudem spielte Bibeau in der NHL je zweimal für Colorado Avalanche (Saison 2019/20) und die Toronto Maple Leafs (2016/17), von denen er 2013 gedraftet worden war.

"Antoine ist ein international erfahrener Torhüter, der sich in unterschiedlichsten Rollen bewährt hat. Er bringt Ruhe, Konstanz und Führungsqualität auf einer Schlüsselposition mit", so Winkler weiter. Bibeau ist der zehnte Spieler mit ausländischem Pass im Kader der Münchner. Da pro DEL-Spiel nur neun erlaubt sind, muss zukünftig auf mindestens einen im Spieltagskader verzichtet werden.