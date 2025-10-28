DEL: Kapitän Weber verlängert in Nürnberg

Kapitän Marcus Weber bleibt den Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) drei weitere Jahre erhalten. Der Verteidiger hat seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag bis 2029 verlängert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Weber spielt bereits seit 2013 für die Franken, das Kapitänsamt übernahm der 32-Jährige zur Spielzeit 2023/24. Der Routinier löste in der vergangenen Saison Patrick Reimer als Rekordspieler ab und steht aktuell bei 617 DEL-Einsätzen für die Ice Tigers (17 Tore, 102 Assists).

"Marcus ist ein Ice-Tigers-Aushängeschild, auf das wir uns auf und neben dem Eis immer zu 100 Prozent verlassen können. Seine extrem gute körperliche Verfassung und sein Einsatzwille sind ein Garant dafür, dass er auch die nächsten Jahre eine wichtige Rolle erfüllen wird", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf.