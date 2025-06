DEL: Kölner Haie holen MacInnis aus Mannheim

Die Kölner Haie haben Ryan MacInnis verpflichtet. Der Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtete den Angreifer von Adler Mannheim, MacInnis erhält einen Zweijahresvertrag. Der 29-Jährige ist der Sohn von Verteidiger-Legende Al MacInnis, der in der Profiliga NHL 1416 Spiele bestritt, den Stanley Cup und Olympiagold mit Kanada gewann.

Ryan MacInnis, der sowohl die US-amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, spielte zuletzt drei Jahre für die Adler (116 Spiele, 26 Tore, 35 Vorlagen) in der DEL. In der NHL kam MacInnis für die Columbus Blue Jackets und Buffalo Sabres in 27 Spielen zum Einsatz.