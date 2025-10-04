DEL: Löwen schlagen auch die Haie

Erst Negativserie, dann Erfolgsserie: Die Löwen Frankfurt haben die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) geschlagen und ihren dritten Sieg nacheinander geholt. Mit jetzt acht Punkten sprangen die Hessen vorerst auf Tabellenplatz elf, die Haie (12) sind weiter Fünfter.

Für Frankfurt, das mit fünf aufeinanderfolgenden Pleiten in die Saison gestartet war - davon vier zu Hause -, trafen Ty Glover (27.) und Dennis Lobach (50.). Gregor MacLeod verkürzte (54.), zu mehr reichte es aus Sicht der Haie nicht. Zuletzt hatten die Löwen in Mannheim und Iserlohn gesiegt, nun gelang gegen Köln der dritte Streich.