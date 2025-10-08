DEL: Mannheims Kühnhackl fehlt rund vier Wochen

Die Adler Mannheim müssen auf ihrer Punktjagd in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in den kommenden Wochen auf Tom Kühnhackl verzichten. Der 33 Jahre alte Stürmer erlitt im Spiel in Nürnberg (5:1) eine Beinverletzung und wird laut Adler-Pressemitteilung je nach Heilungsverlauf "zwischen drei und vier Wochen fehlen".

Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Kühnhackl sammelte in den ersten sieben Saisonpartien fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen). Mannheims Torhüter Johan Mattsson sowie die Stürmer Kristian Reichen und Luke Esposito befinden sich auf dem Weg der Besserung, stehen aber "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung.