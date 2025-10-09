DEL: München macht ersten Schritt aus der Krise

Red Bull München hat nach seinem kapitalen Fehlstart in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen ersten Schritt aus der Krise gemacht. Nach vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen setzte sich der viermalige Meister mit 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) bei den Nürnberg Ice Tigers durch und kletterte vorerst auf den achten Tabellenplatz.

Unter den Augen von Bundestrainer Harold Kreis brachte Chris DeSousa München in Führung (9.), Nürnberg drängte auf den Ausgleich, ließ aber gleich mehrere Überzahlspiele ungenutzt. Zu Beginn des Schlussabschnitts erhöhte Adam Brooks für die Gäste (42.). Doch die Ice Tigers, die am vergangenen Wochenende zwei Pleite mit 2:9 Toren kassiert hatten, schafften durch Evan Barratt (47.) und Thomas Heigl (49.) den Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte der ehemalige NHL-Stürmer Tobias Rieder in doppelter Überzahl (52.).

Vor dem Spiel hatten die Münchner die Trennung von Will Butcher bekanntgegeben. Der US-Verteidiger, der aufgrund medizinischer Befunde nicht für die neue DEL-Saison lizenziert worden war und anschließend als Development Coach tätig war, bat um eine Vertragsauflösung. Überraschend setzt der 30-Jährige seine Karriere in der Heimat bei den Cleveland Monsters in der AHL fort.