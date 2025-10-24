DEL: Schütz trifft gegen Ex-Klub Köln doppelt

Ausgerechnet Justin Schütz hat Tabellenführer Adler Mannheim zum Sieg im Topspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geführt. Beim erstem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Kölner Haie traf der Nationalspieler doppelt, am Ende hieß es 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

Mit 33 Punkten liegt Mannheim weiter drei Zähler vor den Straubing Tigers (30), die bei Schlusslicht Dresdner Eislöwen 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) gewannen. Die Haie bleiben Dritter, haben nun aber schon neun Zählern Rückstand auf Mannheim.

In der Mannheimer SAP Arena stand Schütz im Blickpunkt - und lieferte mit Toren in der 14. und 37. Minute. Der 25-Jährige war nach der vergangenen Saison und 57 Toren in zwei Jahren von Köln nach Mannheim gewechselt. Nun beendete er die Serie von vier Haie-Siegen in Folge fast im Alleingang.

Verfolger Straubing fügte Liga-Neuling Dresden derweil die zehnte Niederlage in Folge zu. Nicht viel besser stehen die Iserlohn Roosters da, das 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) bei den Grizzlys Wolfsburg war die neunte Pleite aus den letzten zehn Spielen.