DEL: Schwenningen holt Szwarz aus Mannheim

Die Schwenninger Wild Wings haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Kanadier Jordan Szwarz von den Adlern Mannheim verpflichtet. Der 34-Jährige, der in den vergangenen vier Spielzeiten 113 Scorerpunkte in 191 Partien verbuchte, ist für die Mittelstürmerposition vorgesehen.