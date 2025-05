DEL: Straubing Tigers holen Stürmer Varejcka

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Stürmer Filip Varejcka vom Ligakonkurrenten Red Bull München für die kommende Saison verpflichtet. Der 24-Jährige, der mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2023 die Silbermedaille gewonnen hatte, unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Varejcka sei "schnell, technisch versiert und ehrgeizig", sagte Jason Dunham. Der Sportliche Leiter der Straubing Tigers ergänzte: "Filip bringt deshalb genau die Attribute mit, die wir uns für unsere Offensive wünschen."

Varejcka stand zuletzt in der Vorbereitung auf die in diesen Tagen laufende WM in Dänemark und Schweden im Kader der Nationalmannschaft, wurde aber von Bundestrainer Harold Kreis nicht für das endgültige Aufgebot nominiert.