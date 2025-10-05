DEL: Titelverteidiger Berlin findet wieder in die Spur

Die Eisbären Berlin finden in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) langsam wieder in die Erfolgsspur. Der Titelverteidiger und Rekordmeister bezwang zum Auftakt des achten Spieltages den ERC Ingolstadt mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) und verbuchte nach vier Pleiten den zweiten Sieg in Folge.

Die zweite Niederlage des Wochenendes kassierte dagegen ein vermeintlicher Mitfavorit: Red Bull München verlor nach dem 5:7 gegen die Grizzlys Wolfsburg auch bei den Schwenninger Wild Wings mit 2:4 (1:3, 1:0, 0:1). Im Duell der Verfolger von Tabellenführer Adler Mannheim setzten sich die Fischtown Pinguins mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) in Wolfsburg durch.

Nationalspieler Frederik Tiffels brachte die Eisbären, die am Freitag 4:3 nach Verlängerung bei den Augsburger Panthern gewonnen hatten, in Führung (19.). Manuel Wiederer (45.) und Markus Vikingstad (60.) erhöhten im Schlussabschnitt.