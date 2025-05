DEL: Trevor Parkes verlässt München

Trevor Parkes verlässt den EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Wie der viermalige deutsche Meister am Freitag bekannt gab, wird der Stürmer in der kommenden Saison nicht zum Kader der Red Bulls gehören. In der vergangenen Spielzeit stand Parkes aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung bereits nicht mehr für die Münchener auf dem Eis.