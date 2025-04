Drei-Millionen-Marke geknackt: Zuschauerrekord in der DEL

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat eine Rekordsaison hinter sich. Erstmals in der Geschichte sahen über drei Millionen Zuschauer die Spiele in den Hallen der 14 Klubs, insgesamt kamen 3,21 Millionen Fans (Vorjahr: 2,92 Millionen). Nach der Bestmarke in der Hauptrunde (7781 Zuschauer im Schnitt pro Spiel) wurde in den Play-offs mit durchschnittlich 10.678 Fans zum ersten Mal die Zehntausender-Marke übertroffen. Das teilte die DEL mit.