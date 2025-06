Eisbären Berlin verlängern mit Erfolgstrainer Aubin

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin und Cheftrainer Serge Aubin setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Wie der Hauptstadtklub am Donnerstag mitteilte, verlängerte der Kanadier seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28. Aubin hatte das Amt zur Spielzeit 2019/20 übernommen und führte die Eisbären seitdem zu vier Meistertiteln.

"Kontinuität ist uns sehr wichtig. Daher sind wir glücklich, dass Serge Aubin unser Cheftrainer bleibt. Serge genießt großes Vertrauen bei der gesamten Mannschaft und beim Betreuerstab", sagte Sportdirektor Stéphane Richer. Aubin habe die "Mannschaft stetig weiterentwickelt" und lasse "attraktives sowie erfolgreiches Offensivhockey spielen". Die Titel der vergangenen Jahre "sprechen für sich", sagte Richer.

Aubin selbst zeigte sich "stolz, Cheftrainer der Eisbären Berlin zu sein". Der Klub sei "eine großartige Organisation mit herausragenden Fans", sagte der 50-Jährige: "Wir haben große Ziele, und wir werden alles geben, um diese zu erreichen."

Insgesamt stand Aubin, der 2022 als DEL-Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, in 351 Liga-Partien als Cheftrainer hinter der Bande, 224 Spiele davon gewannen die Berliner. In der abgelaufenen Saison hatten sich die Eisbären gegen die Kölner Haie in der eindeutigsten Finalserie seit Einführung der Play-offs 1981 zum elften Mal zum deutschen Meister gekrönt, in drei der fünf Partien setzte sich Berlin mit 7:0 durch.