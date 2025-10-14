Eisbären im Pech: Verteidiger Geibel fällt monatelang aus

Die Eisbären Berlin beklagen die nächste folgenschwere Verletzung. Wie der deutsche Eishockeymeister am Dienstag bekannt gab, fällt Korbinian Geibel monatelang aus. Der Verteidiger verletzte sich am Sonntag im Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers schwer am Bein und muss operiert werden. Weitere Details zur Verletzung gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht preis.

"Die Diagnose ist ein Schock, sowohl für Korbinian selbst als auch für uns. Von unseren Verteidigern sind jetzt vier langfristig verletzt. So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Sportdirektor Stéphane Richer. Neben Geibel (23) stehen auch Kapitän Kai Wissmann, Markus Niemeläinen und Marco Nowak derzeit nicht zur Verfügung.

"Korbinian wird von uns natürlich jede Unterstützung bekommen, die er zur vollständigen Genesung braucht. Gleichzeitig müssen wir nun reagieren und wir sondieren aktuell den Transfermarkt", sagte Richer.

Geibel hatte in allen zehn Partien in dieser Saison für Berlin auf dem Eis gestanden und dabei drei Scorerpunkte verbucht. In der Champions Hockey League kam er fünfmal zum Einsatz (ein Tor). Nach einem schwachen Saisonstart haben sich die Eisbären zuletzt gefangen und mit vier Siegen in Serie die Spitzengruppe wieder ins Visier genommen.