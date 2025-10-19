Elf Tore in Köln: Haie ringen Tigers nieder

Die Kölner Haie haben sich mit einem spektakulären Sieg im Topspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Spitzengruppe festgesetzt. Der Vizemeister gewann gegen die Straubing Tigers am Sonntag mit 7:4 (2:3, 3:1, 2:0) und kletterte durch den vierten Sieg in Serie auf Rang drei. Spitzenreiter Adler Mannheim hat 30 Punkte auf dem Konto, es folgen Straubing (27) und Köln (24).

Für die Haie trafen Patrick Russell (11./41.) und Gregor MacLeod (26./49.) jeweils doppelt, zudem waren Parker Tuomie (19.), Nate Schnarr (37.) und Ryan MacInnis (40.) erfolgreich. Besonders die Sturmreihe mit Russell, MacLeod und Tanner Kero prägte das Offensivspiel der Gastgeber. Für Straubing erzielten Alex Green (3.), Josh Melnick (14.), Marcel Brandt (15.) sowie Skyler McKenzie (23.) die Tore.

Beide Teams lieferten sich dabei einen rasanten Schlagabtausch mit völlig unterschiedlichen Spielphasen. Die Tigers erwischten den stärkeren Start und scheiterten im Verlauf vor allem an fehlender Effektivität. Die Haie dagegen zeigten sich kalt vor dem Tor, spielten einige Konter hervorragend aus und konnten sich auf Goalie Tobias Ancicka verlassen, der 34 Schüsse parierte. Ancicka war zuletzt wieder ins Tor gerückt, weil Konkurrent Felix Brückmann mit einer Knieverletzung mehrere Wochen fehlt.