Haie wieder zu stark: Bremerhaven droht schnelles Aus

Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven droht in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein schnelles Aus. Nach der klaren Auftaktpleite gegen die Kölner Haie (0:5) in eigener Halle war für das Team von Trainer Alexander Sulzer auch auswärts nichts zu holen. Die Norddeutschen verloren beim KEC 2:5 (1:2, 1:2, 0:1), soll eine Wende her, ist im dritten Viertelfinale am Freitag (19.30 Uhr MagentaSport und DF1) zu Hause ein Sieg praktisch Pflicht.