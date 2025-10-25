Operation: Gudlevskis fehlt Bremerhaven lange

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven müssen lange auf den lettischen Nationaltorhüter Kristers Gudlevskis verzichten. Wie der Klub von der Nordseeküste am Samstag mitteilte, wird der zweimalige Goalie des Jahres der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgrund einer Trainingsverletzung in den kommenden Tagen operiert und "mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen".

Um was für eine Verletzung es sich handelt, gaben die Pinguins nicht bekannt. "Es ist in erster Linie für Guddy eine sehr schlechte Nachricht, besonders in einer Saison, in der auch Olympische Spiele für die Spieler anstehen", sagte Sportdirektor Sebastian Furchner.

Gudlevskis kam bisher in sieben Ligaspielen zum Einsatz, nach vier Niederlagen aus den letzten fünf DEL-Partien liegen die Bremerhavener auf Rang sechs. Der 33-Jährige ist zudem ein wichtiger Bestandteil der lettischen Auswahl, die bei den Olympischen Spielen (5. bis 22. Februar) Gegner der deutschen Mannschaft in der Vorrunde ist.

Auch Phillip Bruggisser fehlt Bremerhaven länger. Der dänische Verteidiger wird nach der Länderspielpause im November zurückerwartet.