Pleitenserie vorbei: Tiffels erlöst die Eisbären

Die Eisbären Berlin haben ihre Pleitenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dank Frederik Tiffels beendet. Nach vier Niederlagen in Folge gewann der Meister bei den Augsburger Panthern durch einen Doppelschlag des Nationalstürmers mit 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung.

"Es war sehr schwer im dritten Drittel. Irgendwann haben wir dann den Switch gefunden und Eisbären-Eishockey gespielt", sagte Matchwinner Tiffels bei MagentaSport. Berlin hatte letztmals in der Saison 2022/23 vier Pleiten in Folge kassiert.

"Wir wissen ja, was wir für Qualität im Kader haben. Wir müssen es nur aufs Eis bringen", hatte Verteidiger Eric Mik vor dem Spiel erklärt und prompt den Führungstreffer folgen lassen (18.). Patrick Khodorenko erhöhte (21.) für die Eisbären, doch Cody Kunyk (33.) und Donald Busdeker (40.) sorgten noch im Mitteldrittel für den Ausgleich.

Florian Elias (54.) brachte Augsburg in der Schlussphase im Powerplay erstmals nach vorn, Eisbären-Trainer Serge Aubin nahm wenig später Torhüter Jake Hildebrand vom Eis - und wurde belohnt. Tiffels traf zum 3:3 (59.), sorgte für die Overtime und schlug nach sechs Sekunden nochmals zu (61.).