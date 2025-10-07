"Trifft uns schwer": Saison für Berlins Khodorenko vorbei

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin muss für die restliche Saison auf Stürmer Patrick Khodorenko verzichten. Der 26-Jährige zog sich am Sonntag in der DEL-Partie gegen den ERC Ingolstadt (3:0) eine "schwerwiegende Knieverletzung" zu und wird zeitnah operiert, wie die Eisbären am Dienstag mitteilten. Als Reaktion auf den Ausfall des US-Amerikaners statteten die Berliner Lennard Nieleck von den Lausitzer Füchsen mit einer Förderlizenz aus.

"Patricks Verletzung ist ein Schock für uns und trifft uns schwer. Er hat in den wenigen Spielen für die Eisbären alle überzeugt und bereits eine wichtige Rolle eingenommen. Patrick bekommt von uns alles, was er für seine vollständige Genesung benötigt", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Khodorenko war erst vor anderthalb Wochen zu den Eisbären gewechselt und kam in vier Spielen in der Deutschen Eishockey Liga auf einen Treffer und zwei Vorlagen.

Der 21 Jahre alte Nieleck sei ein talentierter Stürmer und solle dem Eisbären-Kader "mehr Tiefe geben", sagte Richer. Nieleck bestritt für die Augsburger Panther und die Iserlohn Roosters bislang 48 DEL-Partien und hatte sich erst Ende letzter Woche den Lausitzer Füchsen angeschlossen.