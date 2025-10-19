Siegesserie der Eisbären hält - Adler weiter oben

Meister Eisbären Berlin hat seine Aufholjagd in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Das schwach gestartete Team von Cheftrainer Serge Aubin gewann am Sonntag bei den Iserlohn Roosters mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) und feierte den sechsten Sieg nacheinander. Yannick Veilleux (14.), Leonhard Pföderl (26.), Mitchell Reinke (36.) und Andreas Eder (44.) trafen für die Eisbären, die sich in der Spitzengruppe der Tabelle festsetzten. Christian Thomas (2.), Daniel Fischbuch (31.) sowie Julian Napravnik (58.) waren für Iserlohn erfolgreich.

Spitzenreiter bleiben die Adler Mannheim dank eines 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) bei den Grizzlys Wolfsburg. Dabei bewiesen die Adler Comeback-Qualitäten: Nach den Rückständen durch Ethan Prow (4.) und Robert Lynch (20.) drehten Matthias Plachta (14.), Leon Gawanke (22.), Nicolas Mattinen (31.) und Kristian Reichel (60.) das Spiel. Für die Adler war es der zehnte Saisonsieg im zwölften Spiel.

Einen Befreiungsschlag schafften die Nürnberg Ice Tigers gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Nach dem Doppelpack der Franken durch Brett Murray (27., 32.) brachten Akito Hirose (33.), Bennet Roßmy (35.) und Miha Verlic (45.) Bremerhaven in Führung. Dann drehte Nürnberg spät noch das Spiel, Cole Maier (56.) glich aus, Thomas Heigl (60.) erzielte den Siegtreffer.