Vertragsauflösung: Butcher verlässt München

Der viermalige deutsche Eishockey-Meister Red Bull München und Will Butcher gehen getrennte Wege. Der US-Verteidiger, der aufgrund medizinischer Befunde nicht für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lizenziert worden war und anschließend als Development Coach tätig war, bat um eine Vertragsauflösung, der Klub entsprach diesem Wunsch. Das gab der EHC kurz vor dem Auswärtsspiel am Donnerstagabend (19.30 Uhr/MagentaSport) bei den Nürnberg Ice Tigers bekannt.

Seine Karriere setzt Butcher in der Heimat bei den Cleveland Monsters in der AHL fort. Im August waren bei dem 30-Jährigen im Rahmen des obligatorischen Medizinchecks nach Klubangaben "gesundheitliche Auffälligkeiten" festgestellt worden, weshalb er nicht lizenziert werden konnte. Butcher, der seit vergangenem November für die Red Bulls spielte, absolvierte insgesamt 37 Ligaspiele für die Münchner.