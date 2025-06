Winter Game in Fußball-Arena: Dresden empfängt Berlin

Aufsteiger gegen Meister vor über 30.000 Fans: Die Dresdner Eislöwen und die Eisbären Berlin bestreiten das nächste Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Partie wird in der Dresdner Fußball-Arena Rudolf-Harbig-Stadion ausgetragen und findet am 10. Januar 2026 statt. Das gaben die Eislöwen am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt, Tickets sind ab sofort erhältlich.