DEL: Berlins siebter Sieg in Serie - Ingolstadt auf Rang eins

Siegesserie ausgebaut: Die Eisbären Berlin haben eine starke Woche mit ihrem siebten DEL-Erfolg in Folge gekrönt. Der Meister bezwang am 11. Spieltag die Grizzlys Wolfsburg in der Overtime auswärts mit 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) und gewann damit auch das vierte Spiel innerhalb der vergangenen sieben Tage. Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlag derweil dem ERC Ingolstadt (2:4), der damit die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) übernahm.

Die Eisbären feierten am vergangenen Wochenende ein Auswärtssieg in Frankfurt (2:5), am Freitag einen Overtime-Erfolg (4:3) gegen die Adler Mannheim und unter der Woche einen 8:0-Kantersieg gegen SönderjyskE Ishockey, womit das Team den Einzug ins Achtelfinale der Hockey Champions League perfekt machte. Beim Tabellenvierten aus Wolfsburg schien Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier lange Zeit der Spielverderber für die Eisbären zu werden. Die Tore von Ty Ronning (24./38.) und den ganz späten Siegtreffer von Eisbären-Kapitän Kai Wissmann (65.) konnte der 32-Jährige jedoch nicht verhindern. Für Wolfsburg trafen Luis Schinko (19.) und Julian Chrobot (39.).

Die Ingolstädter gewannen nach Treffern von Austen Keating (5.), Alex Breton(7.), Daniel Schmölz (40.) und Daniel Pietta mit 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) gegen den Vorjahreszweiten Bremerhaven und zeigten eine starke Reaktion auf die zuvor gerissene Siegesserie von acht Spielen. Der Doppelschlag von Jan Urbas (39.) und Vladimir Eminger (40.) reichte den Fischtown Pinguins am Ende nicht.

Der Tabellenletzte aus Düsseldorf bleibt derweil auch nach dem elften Spiel ohne Sieg in der regulären Spielzeit. Gegen die Adler Mannheim verlor die DEG mit 2:4 (0:2, 2:1, 0:1). Für Mannheim trafen John Gilmour (4./12.), Kristian Reichel (38.) und Matthias Plachta. Paul Postma (23.) und Bernhard Ebner (40.) schafften im zweiten Drittel nur noch den Anschluss für Düsseldorf.