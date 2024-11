DEL: Kanadier Leslie verstärkt Adler-Abwehr

Die Adler Mannheim haben die Spielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zur nochmaligen Verstärkung ihrer Abwehr genutzt. Der Ex-Meister verpflichtete den kanadischen Verteidiger Zachary Leslie nach eigenen Angaben bis zum Ende der laufenden Saison. Zuletzt stand der 30-Jährige beim Schweizer Erstligisten Rapperswil-Jona Laker auf dem Eis.

Leslie wird zu Beginn der kommenden Woche in Mannheim erwartet. Sein Debüt für die Kurpfälzer, die nach zuletzt zwei Siegen in Folge derzeit ohnehin schon die viertbeste DEL-Defensive stellen, könnte der frühere China-Legionär damit am 15. November (Freitag/19.30 Uhr/MagentaSport) im Heimspiel gegen die Augsburg Panther feiern.