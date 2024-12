Eishockey: ERC Ingolstadt nicht zu stoppen

Der ERC Ingolstadt eilt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) trotz einiger Probleme weiter von Sieg zu Sieg. Das 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Schwenninger Wild Wings war für den früheren Meister bereits der siebte Erfolg in Serie, Ingolstadt setzte sich an der Tabellenspitze vorerst auf drei Punkte von Titelverteidiger Eisbären Berlin ab. Der Mann des Abends war Daniel Schmölz.

Der ERC, zuletzt am 15. November (in Nürnberg) geschlagen, hatte die vorherigen sechs Spiele mit einem Torverhältnis von 29:8 für sich entschieden. Bei den Wild Wings taten sich die Gäste schwer. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit glich Schmölz mit seinem zweiten Treffer zum 4:4 aus (58.), Ingolstadt hatte Torhüter Devin Williams für einen weiteren Feldspieler hinter die Bande beordert. In der Overtime erzielte erneut Schmölz in Überzahl sein drittes Tor (65.) und beendete das Spiel.