Krebsleiden: Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder verstorben

Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Der Stürmer der Eisbären Berlin erlag den "Komplikationen eines Krebsleidens", wie der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte. Bei Eder war im August 2024 ein bösartiger Tumor entdeckt worden.

"Tobi hat seinen schwersten Kampf leider nicht gewonnen", schrieb der Klub bei Instagram: "Es ist unmöglich, jetzt die richtigen Worte zu finden." Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) teilte mit: "Alle Mitarbeitenden, Coaches, Staff-Mitglieder und Teamkameraden innerhalb des DEB sind fassungslos und schockiert angesichts der erschütternden Nachricht, die uns erreicht hat."

Auch die DEL kondolierte: "Unsere Gedanken sind bei der Familie und allen Freunden sowie bei der gesamten Organisation der Eisbären Berlin." In Erinnerung an Eder wird es bei den kommenden DEL-Spielen eine Gedenkminute geben.

Bereits am Dienstag hatten die Berliner eine Verlegung des DEL-Spitzenspiels beim ERC Ingolstadt, das für Mittwochabend terminiert war, erwirkt. Wegen Eders "kritisch verschlechterten Gesundheitszustands" sehe sich die Mannschaft nicht in der Lage anzutreten.

Bei Eder war der Tumor bei der sportmedizinischen Untersuchung im Vorfeld der Saison entdeckt worden. Eder spielte seit 2023 bei den Berlinern und stand in der vergangenen Saison 52-mal auf dem Eis. Zuvor stürmte der Angreifer bereits für Düsseldorf und München in der höchsten deutschen Spielklasse. 2021 debütierte Eder in der deutschen Nationalmannschaft, 2024 stand er im WM-Kader.