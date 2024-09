Reimer zum DEL-Start: "Der Titel wird über Berlin gehen"

Anzeige

Für Rekordtorjäger Patrick Reimer hat Titelverteidiger Eisbären Berlin auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beste Aussichten. "Der Titel wird wieder über Berlin gehen – sie haben sich weiter verbessert", sagte der Silbermedaillengewinner von 2018 vor dem Start in die 31. Spielzeit. Gleich am ersten Spieltag am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) erwartet den Rekordmeister bei den Kölner Haien "ein Kracher, eine 1a-Standortbestimmung", so Reimer.

Dem rheinischen Traditionsklub, der 2002 zum letzten Mal Meister wurde, traut der aktuelle U18-Nationaltrainer eine starke Rolle zu - vor allem wegen des neuen finnischen Chefcoaches: "Kari Jalonen weiß, wie man gewinnt." Der neue Haie-Trainer gewann in seiner Heimat und in der Schweiz sechs Meistertitel, führte außerdem Finnland zu WM-Silber.

Zu den Titelanwärtern zählt Reimer, der den ersten Spieltag bei MagentaSport als Experte analysiert, aber auch andere: "Mannheim ist immer spannend, wenn sie ihre Qualität nun aufs Eis bringen." Die Adler haben unter anderem Nationalspieler Marc Michaelis nach zehn Jahren in Nordamerika und der Schweiz in die DEL und zurück in seine Heimatstadt geholt.

Red Bull München verzeichnete mit dem langjährigen NHL-Stürmer Tobias Rieder einen ähnlich prominenten Neuzugang. "Das spricht für die DEL", meint Reimer: "Diese Liga ist so stark geworden und deshalb wieder unglaublich eng." Auch Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat er "auf dem Zettel". Dort hat Ex-Nationalspieler Alexander Sulzer den Cheftrainerposten von Thomas Popiesch übernommen.