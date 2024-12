Ronning mit Hattrick: Eisbären springen an die Spitze

Die Eisbären Berlin sind dank Ty Ronning an die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgekehrt - zumindest für wenige Stunden. Nach einem Hattrick des US-Stürmers gewann der Titelverteidiger bei den Straubing Tigers 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) und zog mit 52 Punkten am ERC Ingolstadt (51) vorbei. Der bisherige Spitzenreiter hat aber am Nachmittag (16.30 Uhr/MagentaSport) bei Red Bull München die Chance, zu antworten.