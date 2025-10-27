Auch zum 90. Geburtstag: Tote Hosen unterstützen DEG

Alles aus Liebe: Die Punkrocker der Toten Hosen bleiben ihrem Herzensverein Düsseldorfer EG auch in der DEL2 treu und unterstützen den Klub zum 90. Jubiläum erneut mit mehreren Aktionen. So wird es ein drittes Spezialtrikot in der gemeinsamen Geschichte geben, das beide Seiten zusammen entwickelt haben. Darüber hinaus ist eine neue Linie mit Fanartikeln ("DEG x DTH") ebenso zu haben wie ein Sammelalbum mit Bildern zur DEG-Geschichte, in dem auch Klebebildchen von Campino und Co. einen Platz haben.

Die Idee zur neuerlichen Kooperation sei im April 2025 entstanden, "als die Zukunft der Rot-Gelben problematisch war", teilte der DEL-Absteiger am Montag mit. Von den Toten Hosen hieß es: "In dieser Krise wollten wir der DEG beistehen. Unsere Überzeugung war immer: Wenn es der DEG gut geht, halten wir uns zurück. Sind die Zeiten aber stürmisch, sind wir im Rahmen unserer Möglichkeiten da." So auch jetzt.

Den achtmaligen deutschen Eishockey-Meister und Die Toten Hosen verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. Ob Titel, Tränen oder Triumphe - die die Band war oft hautnah dabei. In Krisenzeiten stand sie dem Klub immer wieder helfend zur Seite. Beispiele sind das Sonderkonzert "Rot-Gelbe Nacht" 2013 oder die Sondertrikots 2012 ("Alles aus Liebe", nach einem Hosen-Song) und 2014 (Doppel-Logo).