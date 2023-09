Champions League: München und Mannheim siegen erneut

Anzeige

Die deutschen Eishockey-Klubs spielen in der Champions Hockey League weiter eine Hauptrolle. Meister Red Bull München verbuchte mit 9:2 (3:1, 3:1, 3:0) gegen den HC Innsbruck am Sonntag ebenso den dritten Sieg im vierten Spiel wie die Adler Mannheim, die sich mit 6:0 (3:0, 0:0, 3:0) beim zuvor ungeschlagenen finnischen Ex-Meister Lukko Rauma durchsetzten.

Am Samstag hatte Vizemeister ERC Ingolstadt mit 1:6 beim tschechischen Vertreter Dynamo Pardubice die erste Niederlage kassiert. München und Mannheim liegen mit je zehn Punkten ebenso in der Spitzengruppe wie Ingolstadt mit einem Zähler weniger.

Kris Bennett (1.), Vize-Weltmeister Daniel Fischbuch (13.), Linden Vey (18.), Stefan Loibl (44.), Korbinian Holzer (45.) und David Wolf (54.) erzielten die Tore für die Mannheimer. Für München trafen Konrad Abeltshauser (5.), Ben Smith (9./30./44.), Trevor Parks (17./57.), Austin Ortega (24./53.) und Andrew MacWilliam (25.).

Die aktuelle CHL-Saison wird in einem neuen Modus ausgespielt. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern in einer "Regular Season" (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner. Die besten 16 Teams ziehen in die K.o.-Runde ein.