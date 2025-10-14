CHL: Bremerhaven nach Niederlage vor dem Aus

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Champions Hockey League einen herben Rückschlag erlitten und müssen um das Weiterkommen bangen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Sulzer verlor am letzten Spieltag der Ligaphase beim norwegischen Meister Storhamar Hockey mit 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), für den Einzug in die Runde der 16 besten Teams sind die Norddeutschen nun auf viel Schützenhilfe angewiesen.

Das späte Tor von Jan Urbas (55.) nährte die Hoffnung des Tabellendritten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwar noch einige Minuten lang, der so wichtige Ausgleich wollte allerdings nicht mehr gelingen.

Zwar steht Bremerhaven momentan noch auf Rang 15 der Tabelle, insgesamt fünf Mannschaften könnten zum Ende des sechsten Spieltags am Mittwoch allerdings noch vorbeiziehen. Dazu gehört auch der deutsche Meister Eisbären Berlin: Um zu dem Ligarivalen aufzuschließen bräuchten die Hauptstädter aber auf jeden Fall einen Sieg in der regulären Spielzeit. Von den deutschen Teams hat der EHC Ingolstadt bereits den Einzug in die K.o.-Runde geschafft.