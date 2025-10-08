CHL: Ingolstadt im Achtelfinale

Der ERC Ingolstadt steht vorzeitig im Achtelfinale der Champions Hockey League. Die Mannschaft von Trainer Mark French kam am vorletzten Spieltag der Ligaphase trotz Rotation und eines 0:2-Rückstands beim HC Bozen noch zurück und gewann mit 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). Dank anschließender Schützenhilfe sind die Ingolstädter nicht mehr aus den Top 16 zu verdrängen.

Riley Barber (24.), Philipp Preto (29.) und Daniel Schmölz (46.) drehten die Partie für den Hauptrundensieger der Vorsaison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Headcoach French verzichtete in Südtirol angesichts von drei Auswärtsspielen in sechs Tagen auf die Leistungsträger Daniel Pietta, Morgan Ellis und Alex Breton.

Am kommenden Mittwoch trifft der ERC zum Abschluss der Ligaphase auf die Dänen von Odense. Für die anderen beiden deutschen Teilnehmer geht es am letzten Spieltag noch um den Einzug ins Achtelfinale. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven (7 Punkte) haben auf Rang 14 eine gute Ausgangslage, den Eisbären Berlin (4) droht hingegen das Aus.