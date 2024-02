DEL2: Bill Stewart soll Kassel zum Aufstieg führen

Anzeige

Bill Stewart soll die Kassel Huskies in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) führen. Wie der Zweitliga-Spitzenreiter am Donnerstag mitteilte, tritt der 66-jährige Kanadier die Nachfolge des freigestellten Bo Subr an. Stewart, der als Coach mit Adler Mannheim 2001 den deutschen Meistertitel feierte und darüber hinaus bereits vier weitere DEL-Teams coachte, erhielt einen Vertrag bis Saisonende.

"Wir haben Bill verpflichtet, um unser Ziel zu erreichen. Er ist ein erfahrener Trainer und hat in der Vergangenheit bewiesen, wie man Meisterschaften gewinnt", sagte Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs. Für die Aufstiegsmission in der DEL2 kehrt Stewart, Spitzname "Kill Bill", aus dem Trainerruhestand zurück. Im vergangenen Sommer hatte er nach seiner zweiten Amtszeit in Mannheim bereits sein Karriereende verkündet.

Im vergangenen Jahr hatten die Huskies die Hauptrunde als souveräner Sieger beendet, den Aufstieg in die DEL aber in den Play-offs verpasst. Von Vorgänger Subr war von den Nordhessen nach dem Negativtrend der vergangenen Wochen mit zuletzt vier Niederlagen aus sechs Partien am Montag entlassen worden.