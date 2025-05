Eishockey: Chernomaz neuer Cheftrainer der DEG

Die Düsseldorfer EG hat nach dem Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den früheren Meistertrainer Rich Chernomaz als Chefcoach verpflichtet. Wie die Rheinländer am Sonntag mitteilten, unterschrieb der Kanadier einen Vertrag bis 2027. Chernomaz war bereits mehrfach in Deutschland als Cheftrainer aktiv, mit den Kölner Haien (2002) und den Frankfurt Lions (2004) wurde er jeweils deutscher Meister.

"Uns war wichtig, in dieser Umbruch-Situation einen erfahren Headcoach zu verpflichten", sagte DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger. Chernomaz kenne das deutsche Eishockey "sehr genau. Er hat Teams in verschiedenen Konstellationen und Rahmenbedingungen trainiert." Entsprechend sei man "davon überzeugt, dass er der DEG sehr helfen kann", so Niederberger.

Neben seinen Stationen in Köln und Frankfurt war Chernomaz in seiner Karriere unter anderem bei den Schwenningen Wild Wings, für die er schon als Spieler auflief, und dem ERC Ingolstadt als Trainer angestellt. Zudem gewann er 2017 als Sportdirektor der Löwen Frankfurt sowie 2019 als Cheftrainer der Ravensburg Towerstars zweimal den Titel in der DEL2.

Erste Aufgabe in Düsseldorf wird für Chernomaz die Zusammenstellung eines neuen Kaders sein. "Aufgrund der Kürze der Zeit" sei dies "eine echte Herausforderung", sagte der 61-Jährige, ergänzte aber: "Ich verspreche eine leidenschaftliche Mannschaft, die sich in die Herzen der Fans spielen will."