Eishockey: Team USA überrollt Finnland

Die Eishockeystars aus den USA haben gleich zum Start in das "4 Nations Face-Off" Stärke demonstriert und vorerst die Tabellenführung übernommen. Die Amerikaner gewannen am Donnerstagabend in Montreal gegen Finnland mit 6:1, mit drei Punkten weisen sie nach dem ersten Spieltag des hochkarätig besetzten Vier-Länder-Turniers die beste Bilanz aus. Am Vortag hatte Kanada (2) sich zum Auftakt gegen Schweden (1) mit 4:3 nach Verlängerung durchgesetzt.

Im Fokus standen am Donnerstag nun die Tkachuk-Brüder. Finnland ging im ersten Drittel zwar durch Henri Jokiharju von den Buffalo Sabres in Führung, in der Folge trafen aber nur noch die USA. Brady Tkachuk, Teamkollege von Tim Stützle bei den Ottawa Senators, sorgte für den schnellen Ausgleich. Am Ende kam er wie auch sein Bruder Matthew Tkachuk auf zwei Treffer.

Weiter geht es am Samstag in Montreal mit zwei Spielen, zunächst trifft Finnland auf Schweden, am Abend steigt der Klassiker zwischen Kanada und den USA.

Der "4 Nations Face-Off", der auch in Boston ausgespielt wird, gilt als Mini-Olympia oder auch als Vorspiel zu den Winterspielen in Mailand. Zwar fehlt die deutsche Mannschaft mit Superstar Leon Draisaitl genau wie Weltmeister Tschechien. Dennoch treffen erstmals seit dem World Cup 2016 wieder die Besten der Besten im Eishockey aufeinander, nachdem Olympiagold 2018 und 2022 ohne NHL-Profis ausgespielt worden war.