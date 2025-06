NHL-Sieger Sturm fühlt mit Landsmann Draisaitl

Nach dem Stanley-Cup-Sieg mit den Florida Panthers blickt der deutsche Eishockeyspieler Nico Sturm mitleidend auf seinen Landsmann Leon Draisaitl. "Ich fühle sehr mit ihm", sagte Sturm nach seinem Triumph im Interview mit Sport1 über Draisaitl, der mit den Edmonton Oilers gegen Sturms Panthers das Nachsehen hatte und weiterhin auf seinen ersten NHL-Titel wartet.

Für Sturm, nun bereits zweimaliger NHL-Sieger, ist Draisaitl "der beste Spieler, den wir in Deutschland haben, er ist das Aushängeschild in unserem Sport", sagte der Center. Er sei aber "fest davon überzeugt", dass der 29 Jahre alte Draisaitl im Laufe seiner Karriere doch noch den Stanley Cup gewinnen wird. "Aus deutscher Sicht hätte es niemand mehr verdient als Leon. Seine individuellen Statistiken, was er jedes Jahr leistet - das ist in einer anderen Liga", so Sturm, der Draisaitl "zu den fünf besten Spielern der Welt" zählt.

Dass Sturm seinen zweiten NHL-Titel nach 2022 mit den Colorado Avalanche gewann, war vor ein paar Monaten noch kaum vorstellbar. Im März stand der 30-Jährige noch bei den San Jose Sharks, dem in dieser Saison schlechtesten Team der Liga unter Vertrag. Dann folgte der Wechsel nach Sunrise, wo der gebürtige Augsburger für die Panthers acht Play-off-Spiele absolvierte, in der Finalserie aber nicht zum Einsatz kam. "Meine Freude schmälert das überhaupt nicht", stellt er klar. "Es gibt jedes Jahr in jeder Mannschaft Spieler, die genau diesen Job machen müssen. Dieses Jahr war es meiner und ich glaube - ganz ehrlich -, es gibt ganz viele Spieler in der Liga, die gerne mit dir tauschen würden in dem Moment. Ich bin einfach nur stolz, dass ich Teil des Erfolgs sein durfte", sagte Sturm.