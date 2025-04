Niederberger erhält grünes Licht für Eishockey-WM

Vizeweltmeister Mathias Niederberger hat seine Verletzung aus den Play-offs auskuriert und steigt rechtzeitig vor der WM in Schweden und Dänemark ins Training der Eishockey-Nationalmannschaft ein. Der Torhüter von Red Bull München habe "nach eingehender medizinischer Untersuchung grünes Licht für eine Rückkehr auf das Eis" erhalten, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag mit. Der 32-Jährige, überragender Rückhalt beim Silbercoup 2023, hatte sich die nicht näher spezifizierte Verletzung im Viertelfinale gegen Adler Mannheim zugezogen.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bereitet sich derzeit in Rosenheim auf die Weltmeisterschaft (9. bis 25. Mai) vor. Aktuell stehen NHL-Goalie Philipp Grubauer, Senkrechtstarter Arno Tiefensee und Maximilian Franzreb für die Testspiele gegen Österreich am Donnerstag (19.00 Uhr) in Zell am See und am Samstag (17.00 Uhr/beide MagentaSport) in Rosenheim im Aufgebot. Die Generalprobe steigt am 4. Mai in Düsseldorf gegen die USA.