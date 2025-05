"#EishockeyDeutschland": MagentaSport startet Content-Serie

MagentaTV und MagentaSport verschaffen den Sportfans mit einer ganzen Content-Serie einen einzigartigen Einblick in die Welt des Eishockey-Sports. Das umfassende Projekt mit dem Titel #EishockeyDeutschland, das in Kooperation mit dem DEB entsteht, ist bis zur Heim WM 2027 angelegt. Die Idee: Neue Inhalte entstehen fortlaufend, bedienen unterschiedliche Genre und Zielgruppen und münden in der Content-Serie #EishockeyDeutschland.

In Folge eins werden laut Mitteilung des Senders Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast auf ihrer NHL-Reise Anfang 2025 begleitet – die beiden treffen die deutschen Stars Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle, Nico Sturm und John-Jason Peterka. Die Episode läuft am Sonntag, 04. Mai, ab 20.00 Uhr im Anschluss an den letzten WM-Test der DEB-Auswahl gegen die USA.

Die nächste Episode wird das deutsche Team ab dem 9. Mai bei der WM in Dänemark und Schweden begleiten. Weitere Themen in der Reihe sollen Nachwuchsarbeit, Traditionsklubs, Oberliga-Kultur, Amateurligen, die Organisation der Heim-WM sowie Olympia mit dem Frauen- und dem Männer-Team sein.