WM: Deutsches Eishockey-Team peilt Paralympics-Ticket an

Die deutsche Nationalmannschaft peilt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im amerikanischen Buffalo das Ticket für die Paralympics in Mailand und Cortina an. "Ich traue es uns absolut zu. Wir wollen die direkte Qualifikation über die WM schaffen", sagte Teammanager Michael Freitag vor Turnierstart am Samstag. Für die erste Paralympics-Teilnahme seit Turin 2006 wäre mindestens Rang fünf nötig, dies schaffte das deutsche Team bei einer A-WM zuletzt vor 17 Jahren.