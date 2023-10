88 Millionen für acht Jahre: Dahlin kassiert bei Sabres ab

Anzeige

Starverteidiger Rasmus Dahlin aus Schweden kassiert in den kommenden Jahren bei den Buffalo Sabres aus der Eishockey-Profiliga NHL kräftig ab. Die Franchise aus dem US-Bundesstaat New York hat den Vertrag mit dem Top-Pick des Drafts 2018 um acht weitere Jahre verlängert und zahlt dafür 88 Millionen Dollar.

Die neue Vereinbarung läuft ab der Saison 2024/25, Dahlin ist damit bis 2032 an den Klub gebunden. In der vergangenen Spielzeit lag der 23-Jährige mit 73 Scorerpunkten auf Platz fünf unter den NHL-Verteidigern, nur zwei Profis der Buffalo Sabres waren in dieser Statistik jemals besser.

Dahlin hat 233 Punkte (46 Tore/187 Assists) in 355 Hauptrundenspielen verbucht. Er ist einer von zwölf Verteidigern der NHL-Geschichte, die vor ihrem 23. Geburtstag die 200-Punkte-Marke erreicht haben.