Auch ohne Draisaitl: Oilers mit Rückenwind in die Play-offs

Ohne Eishockey-Star Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL noch einmal Selbstvertrauen für die anstehenden Play-offs getankt. Die Franchise aus Kanada setzte sich in ihrem letzten Spiel der Regular Season mit 3:0 bei den San Jose Sharks durch. Connor McDavid erzielte einen Assist und erreichte damit als vierter Spieler der NHL-Geschichte zum achten Mal in einer Saison 100 Scorerpunkte.

Die Oilers haben vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und treffen in der ersten Runde der Play-offs um den begehrten Stanley Cup in der Western Conference nun auf die Los Angeles Kings. Draisaitl verpasste mit einer nicht näher definierten "Unterkörperverletzung" auch das siebte Spiel in Folge, laut Coach Kris Knoblauch soll der Torjäger aber rechtzeitig für die Spiele gegen die Kings wieder zur Verfügung stehen.

Moritz Seider und die Detroit Red Wings, die auch im neunten Jahr in Serie bereits die Play-offs verpasst haben, landeten einen 5:2-Sieg gegen die New Jersey Devils. "Für uns geht es jetzt darum, eine Identität aufzubauen, etwas, worauf wir in der nächsten Saison aufbauen können", sagte Verteidiger Simon Edvinsson nach dem fünften Sieg aus den zurückliegenden sieben Spielen: "Das ist enorm wichtig. Die Saison ist nicht so gelaufen, wie wir es wollten, und das weiß jeder. Es war unsere Aufgabe, am Ende weiter aufzubauen und stark abzuschließen." Die Red Wings beenden ihre Saison in der Nacht zu Freitag bei den Toronto Maple Leafs.