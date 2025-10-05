Bei Test-Klatsche: Stachowiak zurück im Lightning-Kader

Eishockey-Nationalspieler Wojciech Stachowiak darf wieder auf einen Kaderplatz bei Tampa Bay Lightning in der am Dienstag beginnenden NHL-Saison hoffen. Der aus Ingolstadt zum dreimaligen Meister gewechselte Stürmer wurde zum Vorbereitungsspiel gegen die Florida Panthers am Samstag wieder ins Team zurückgeholt, nachdem er nur drei Tage zuvor ins Farmteam Syracuse Crunch geschickt worden war.

Zwar setzte es für Tampa gegen den Bundesstaats-Rivalen und amtierenden Meister eine krachende 0:7-Niederlage, der 26 Jahre alte Stachowiak machte aber mit sehr viel Einsatz auf sich aufmerksam: In 20:10 Minuten Eiszeit blockte er einen Schuss, teilte vier Hits an Gegenspieler aus und kassierte zwei Strafen über insgesamt zwölf Minuten. Zudem stand in Überzahl nur ein Lightning-Spieler länger auf dem Eis. Allerdings kamen einige Topleute wie Stürmerstar Nikita Kutscherow nicht zum Einsatz.

Ob es für Stachowiak wirklich zu einem Platz im 23er-Kader reicht, entscheidet sich kurz vor dem ersten Saisonspiel am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Ottawa Senators. Derzeit umfasst Tampas "Training Camp Roster" noch 32 Spieler, darunter 19 Stürmer.